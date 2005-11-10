L'Inter batte 2-0 il Lumezzane, Sammarco: "Impressionato da Mkhitaryan. Spence darà una mano"

Il tecnico del Lumezzane Paolo Sammarco ha parlato a Sky Sport dopo l'amichevole odierna contro l'Inter, gara vinta 2-0 dai nerazzurri: "Un test ovviamente impegnativo, i ragazzi si sono dati da fare e siamo soddisfatti, anche per aver ruotato i giocatori che ci tenevano a giocare".

Cosa ha visto ad Appiano Gentile?

"Intanto strutture incredibili, ringrazio l'Inter per l'invito. Per quanto riguarda me, faccio il mio lavoro e cerco di fare il massimo per portare i ragazzi più in alto possibile".

Come ha visto l'Inter?

"Una squadra che palleggia benissimo, che cambia posizioni, hanno un motore diverso rispetto a noi. Li ho visti benissimo, sarà dura per le altre…".

Chi l'ha impressionata?

"Ne parlavo coi ragazzi, mi ha sempre impressionato Mkhitaryan per il professionista che è e per come gioca a calcio".

Come ha visto Spence all'esordio?

"Uno di quelli con grande motore, core veloce anche se gli manca condizione. Un ragazzo che darà sicuramente una mano".