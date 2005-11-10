AlbinoLeffe, Desogus: "Cittadella squadra forte e anche in grande fiducia. Sarà difficile"

In vista della gara contro il Cittadella, l'attaccante dell'AlbinoLeffe Jacopo Desogus ha commentato: "Contro l'Alcione Milano abbiamo giocato un'ottima partita, anche se purtroppo non siamo riusciti a chiuderla subendo il pareggio al 90'. Dobbiamo tenerci quanto fatto di buono e fare tesoro di quanto accaduto in ottica futura.

Come racconta la classifica, ci aspetta una gara molto difficile. Sono una squadra forte e anche in grande fiducia. Ci siamo preparati bene, ho visto tutti i compagni carichi: sarà una bella partita. Li possiamo mettere in difficoltà mettendo in pratica quanto preparato in settimana con il mister, sfruttando al meglio le nostre caratteristiche.

Il gol mi manca, ma fare assist è comunque gratificante. Continuando così possiamo fare ancora meglio e sono sicuro che arriverà, nel complesso, anche qualche gol in più".