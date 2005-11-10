Lazio, la formazione ufficiale di Gattuso per l'amichevole con la Juve Stabia: c'è Pinamonti
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Simone Bernabei
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03.10.2026 14:11Serie A
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Tutto pronto per l'amichevole odierna della Lazio di Gennaro Gattuso, con l'avversario di turno che sarà la Juve Stabia. Per l'occasione, il tecnico biancoceleste ha scelto di riproporre lo stesso undici utilizzato domenica scorsa nella partita contro l'Arezzo.
La formazione ufficiale della Lazio, schierata col 4-2-3-1: Motta; Floriani, Doekhi, Diogo Leite, Pedraza; Belahyane, Farcomeni; Serra, Noslin, Zaccagni; Pinamonti
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