Lucarelli in vista della gara con il Pescara: "Vorrei vedere un Livorno riconoscibile"

Il tecnico del Livorno Cristiano Lucarelli ha parlato in vista della gara contro il Pescara: "Loro hanno una squadra fortissima, composta da giocatori che erano in B fino a poco fa e vorranno riscattarsi perché hanno perso in casa. - riporta Il Tirreno - Dovremo farci trovare pronti, contro un avversario che ha messo in difficoltà lo Spezia. A prescindere dal risultato, la nostra idea di gioco deve essere sempre evidente e vorrei vedere un Livorno riconoscibile, anche nel contesto di una delle partite più difficili del campionato.

Turnover rispetto a sabato? Possiamo ruotare tanti giocatori e interpretare diversi moduli tattici in base alle caratteristiche degli avversari. Siamo solo all'inizio della stagione, non ho mai visto nessuno vincere un campionato o retrocedere dopo sette partite. Vogliamo dimostrare di potercela giocare con tutti. Fa ancora caldo, arriverà il freddo e, se quando tornerà il caldo saremo ancora in queste posizioni, potremmo aprire altri discorsi".