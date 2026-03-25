Guardiola: "Il calcio ti deve far diveritre. Guardare il Barcellona di Flick fa godere"

Pep Guardiola ha elogiato il Barcellona di Hansi Flick, sottolineando come la squadra catalana riesca a trasformare ogni partita in uno spettacolo da godersi. In un’intervista a Catalunya Radio, il tecnico del Manchester City ha ricordato Johan Cruyff nel decimo anniversario della sua scomparsa e ha colto l’occasione per parlare della squadra blaugrana: "Ogni volta che posso guardare il Barcellona lo faccio con interesse, perché trovo che sia davvero divertente", ha spiegato.

Per Guardiola, il calcio deve prima di tutto dare piacere a chi lo segue, proprio come accade con altre forme di intrattenimento. "È come andare al cinema, a teatro o uscire a cena: in tutti i casi, l’obiettivo è divertirsi", ha aggiunto. Il Barcellona di Flick, secondo il tecnico catalano, incarna perfettamente questa idea:"È un Barça che ti fa godere, e quando ti siedi davanti alla televisione sai già che passerai bei momenti guardando la squadra".

Le parole di Guardiola arrivano in un momento di grande forma per i catalani, attualmente primi in Liga con quattro punti di vantaggio sul Real Madrid. Il tecnico del City ha già più volte lodato il Barça, inserendolo tra le tre migliori squadre d’Europa insieme ad Arsenal e Bayern Monaco: "Arsenal, Bayern e Barcellona", aveva detto dopo la vittoria in Carabao Cup contro i Gunners.