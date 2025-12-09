Pafos, Michail: "La Juventus è sempre la Juventus. Ai bianconeri toglierei Yildiz"

Neofytos Michail, portiere del Pafos che domani sfiderà la Juventus in Champions League, ha rilasciato un'intervista a TuttoJuve.com, parlando così del fatto che le due squadre hanno gli stessi punti: "Forse è insolito per chi non vive a Cipro, ma non per noi. Abbiamo guadagnato quei punti in maniera meritata e ci giocheremo tutte le chance in nostro possesso. Non siamo arrivati qui a questo punto per caso. Per quanto riguarda la Juventus, sono sicuro che le persone si aspettassero più punti e un'altra posizione di classifica, ma con il nuovo format della competizione le sorprese sono più facili da far avvenire. Questo non cambia il fatto che la Juventus sia un club enorme da rispettare, nonché una grande squadra".

Avete fatto meglio in casa che in trasferta finora.

"È anche importante ricordare che in entrambe le trasferte, finora, abbiamo giocato in 10 uomini fin dall'inizio, il che ha reso ancora più difficile ottenere dei risultati positivi. Per questa partita, noi dovremo rimanere fedeli alla nostra identità: organizzati, coraggiosi, disciplinati. Certo, a Torino dovremo essere ancora più compatti, soprattutto nei primi minuti iniziali".

Quali punti deboli ha la Juventus?

"Contro le grandi squadre si è sempre sotto pressione, quindi gli spazi inizieranno a crearsi nel momento in cui assumerai dei rischi. Dovremo essere intelligenti e decisivi quando ci si presentano delle opportunità e sperare di coglierle in contropiede".

A che cosa presterete attenzione?

"La loro qualità nell'uno contro uno, la loro velocità sulle fasce e la loro capacità di segnare da mezze occasioni".

Che pensa della Juventus?

"La Juventus è sempre la Juventus, è una delle squadre che ho visto e ammirato fin da bambino. Un nuovo allenatore porta energia e idee, quindi ci aspettiamo una squadra molto aggressiva e motivata".

Che Juventus si aspetta?

"Il fatto che sia una partita da vincere a tutti i costi può essere complicato per loro. Mi aspetto una Juventus che pressa, attacchi l'area con molti giocatori e cerchi di dominare fin dal primo secondo".

Un pareggio vi andrebbe bene?

"Un pareggio in trasferta a Torino è sempre un buon risultato. Ma non giocheremo per il pareggio".

Chi toglierebbe alla Juventus?

"Come portiere, probabilmente toglierei il loro attaccante più in forma: Kenan Yildiz. Ha talento e fiducia, e questi giocatori possono decidere le partite".