Pafos, a breve la conferenza stampa di mister Sá Pinto post Atalanta

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Pafos, a breve la conferenza stampa di mister Sá Pinto post AtalantaLive TMW
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Filippo Davide Di Santo
Filippo Davide Di Santo
martedì 13 ottobre 2026, 23:10Serie A
autore Filippo Davide Di Santo
13.10.2026 23:10Serie A
Le dichiarazioni del tecnico del Pafos Ricardo Sa Pinto in conferenza stampa dopo il match di Conference League contro l'Atalanta a Bergamo
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© foto di Federico De Luca
23:10 – Ricardo Sa Pinto allenatore del Pafos, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l' Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico ospite presso la New Balace Arena.
Fonte: Inviato dalla New Balance Arena
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