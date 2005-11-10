L'agente di Adopo: "Continui così a Cagliari, poi magari partirà. Può ambire ad altro"

Federico Pastorello, agente tra gli altri anche di Michel Adopo, centrocampista del Cagliari, ha rilasciato una lunga intervista a TMW, nella quale ha parlato anche di lui e del suo futuro: "Pisacane sta facendo un lavoro incredibile, in generale. Il presidente Giulini non si tira mai indietro, ma lui colpisce per come fa giocare bene la squadra e la fa essere molto concreta. A volte le squadre belle non fanno punti, lui invece unisce gioco e concretezza. Adopo è un giocatore fondamentale, deve continuare così e poi magari partirà: ci sono giocatori che possono ambire a fare un passo ulteriore in carriera, nonostante a Cagliari si trovi benissimo”.

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"È un ragazzo che vediamo molto pronto, il Brasile sforna talenti e lui, con le dovute proporzioni, mi ricorda Marcelo. Penso che ne sentiremo parlare in futuro. Forse non è ancora pronto per un campionato come la Premier League: ha tecnica e personalità, deve migliorare a livello tattico e forse un passaggio in Italia potrebbe aiutarlo".

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