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Chivu, i motivi dell'involuzione dell'Inter in Champions secondo gli ospiti

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Daniele Petroselli
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Daniele Petroselli
Oggi alle 18:11Altre Notizie
14.10.2026 18:11Altre Notizie
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FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il nuovo ko in Champions League si apre un dibattito sulla resa europea dell'Inter di Cristian Chivu, che invece domina in Serie A. Ecco cosa dicono gli opinionisti della radio di Tuttomercatoweb.com.

Stefano Impallomeni: "I dati certificano che c'è un disagio nel preparare queste partite. Ieri ha detto che forse li ha caricati troppo. E' un gruppo molto forte ma anche emotivo. A livello europeo c'è un passo indietro visibile. Credo che ci siano delle sue responsabilità".

Antonio Paganin: "I numeri sono impietosi, anche perché spesso a livello di prestazioni sono state manifestate parecchie difficoltà. In Europa le squadre viaggiano ad un ritmo elevato e l'Inter fa proprio fatica ad imporsi. Ha fatto una buona prestazione a Madrid, ma anche il Real non sta viaggiando ad un grande ritmo. In Champions bisogna cambiare marcia e se sei superficiale puoi andar sotto, come accaduto con Bodo Glimt e Club Brugge".

Mimmo Cugini: "Non so se ci sia presunzione, spero di no. Ci sono due dati: ho l'impressione che nella preparazione delle partite di Champions a Chivu manchi ancora qualcosa, nell'interpretazione dell'avversario, dove ti può fare male. Queste partite poi portano un dispendio di energie enormi, poi in difesa ti manca un marcatore vero, dopo le partenze di Acerbi e De Vrij. Akanji ha giocato da braccetto e ha sempre giocato a 4, così come Stones. E poi ci sono gli esterni, altissimi, che danno poca mano in difesa. E poi a centrocampo viene saltato troppo spesso. Il Bruges lanciava senza che ci fosse pressing sul portatore di palla. C'è un problema di equilibrio non da poco da rimettere insieme". 

Giovanni Mussa: "Se guardiamo i numeri, non è un tecnico da Champions. Ma devi contare innanzitutto con chi hai perso. Poi c'è da dire anche che l'Inter si sta dimostrando in uno stato involutivo in Champions. Aveva lasciato una sensazione diversa. Sembra sempre una partita casuale. Ieri dovevi metterlo sotto se giocavi da Inter. Mancano dei singoli in difesa. Con Akanji centra l'Inter perde tanto perchè serve un marcatore. A uomo ha mostrato delle pecche Akanji. E anche dei problemi di Martinez si evidenziano. Negli episodi l'Inter ha peccato poi. Ti trovi a fare una partita in cui sei incerto e alcune prestazioni non sono state all'altezza. E in Champions non puoi permettertelo". 

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