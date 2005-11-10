Napoli, si ferma David Neres: il brasiliano salterà la trasferta di Venezia

Massimiliano Allegri perde David Neres. Secondo le ultime indiscrezioni da Napoli, l’attaccante brasiliano, subentrato nel secondo tempo della partita con il Villarreal, non sarà a disposizione per la prossima di campionato con il Venezia.

Neres avrebbe subito un fastidio di natura muscolare, anche se al momento non è chiaro di quale entità e si aspettano valutazioni da parte dello staff sanitario del club partenopeo. Nelle ultime comunicazioni relative all’allenamento di oggi, il Napoli non fa riferimento alle sue condizioni, anche se al Penzo - la partita è in programma sabato alle 15 - non sarà del match.

Il report del Napoli sull’allenamento di oggi

SSC Napoli Training Center - Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato, sabato alle 15:00 al Penzo contro il Venezia. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione fisica, con mobilità sugli ostacoli e allunghi. A seguire lavoro tecnico-tattico.