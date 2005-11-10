Napoli, si ferma David Neres: il brasiliano salterà la trasferta di Venezia
Ivan Cardia
Massimiliano Allegri perde David Neres. Secondo le ultime indiscrezioni da Napoli, l’attaccante brasiliano, subentrato nel secondo tempo della partita con il Villarreal, non sarà a disposizione per la prossima di campionato con il Venezia.
Neres avrebbe subito un fastidio di natura muscolare, anche se al momento non è chiaro di quale entità e si aspettano valutazioni da parte dello staff sanitario del club partenopeo. Nelle ultime comunicazioni relative all’allenamento di oggi, il Napoli non fa riferimento alle sue condizioni, anche se al Penzo - la partita è in programma sabato alle 15 - non sarà del match.
Il report del Napoli sull’allenamento di oggi
SSC Napoli Training Center - Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato, sabato alle 15:00 al Penzo contro il Venezia. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione fisica, con mobilità sugli ostacoli e allunghi. A seguire lavoro tecnico-tattico.