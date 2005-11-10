Sassuolo in trasferta a Frosinone, Aquilani: "Stadio complicato, lì fanno fatica tutti"

Che Sassuolo è lecito aspettarsi domani? Alla vigilia dell'anticipo di campionato contro il Frosinone, a rispondere alla domanda è direttamente il tecnico neroverde Alberto Aquilani in conferenza stampa: "Io mi aspetto un Sassuolo che vuole migliorare, crescere di mentalità, che non si accontenta, perché i margini sono tantissimi. Il fatto di vedere una squadra che pareggia col Milan e a fine partita non era contenta è un qualcosa che mi lascia ben sperare perché si è resa conto che c'era spazio per fare qualcosa in più. Poi la Serie A è difficile, giochiamo in uno stadio complicato perché lì fanno fatica tutti, dobbiamo fare la nostra partita aumentando la cattiveria per fare risultato. A Monza non si può fare quella fatica lì, io sono ancora arrabbiato, non devi perdere quella partita lì e domani mi aspetto qualcosa in più".

Gli episodi sono decisivi. Il Sassuolo prende un gol a partita ma prova a farne di più. Adzic le sue cose le fa, ha segnato tante punizioni in allenamento. Lui può iniziare dal 1' minuto o è meglio averlo in campo dopo?

"Contro il Milan è partito titolare, può partire, è un giocatore che ha qualità, che calcia molto bene poi abbiamo molti giocatori bravi e andremo a fare le nostre scelte di partita in partita".

“Il Frosinone ti costringe ad aprire il campo ed è poi bravo a ripartire”. Lo ha detto Allegri. Sono queste le due armi più pericolose del Frosinone?

"Sì, una squadra che tende a lasciarti davanti gli attaccanti, viene nella metà campo con tanti giocatori, una squadra attiva, che prova ad andare sempre in avanti, prova a essere propositiva e dietro magari possono concedere ma quando noi attacchiamo dobbiamo essere bravi a non concedere ripartenze, una partita che diventa un po' a ping pong, e dobbiamo essere bravi a capire i momenti".