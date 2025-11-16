Inter, Bernardo Silva è il primo nome per sostituire Mkhitaryan: il piano dei nerazzurri
Bernardo Silva è sul taccuino dell'Inter in vista della prossima sessione estiva di mercato. Il centrocampista portoghese, a detta del portale L'Interista, è infatti uno dei centrocampisti monitorati dalla dirigenza della Beneamata per raccogliere l'eredità di un giocatore che ha dato tantissimo alla causa nerazzurra nelle ultime stagioni, ossia Henrikh Mkhitaryan.
Passaggio di consegne con Mkhitaryan
La strategia dell'Inter - si legge - è quella di sondare il terreno per quei profili ritenuti adeguati per assumere le veci del centrocampista armeno, magari nell'ottica di un passaggio di consegne che potrebbe arrivare gradualmente nel 2026, andando così a completare un reparto che necessita di essere ritoccato in linea con le direttive sul mercato di Oaktree e le esigenze di campo rivendicate dal nuovo tecnico Cristian Chivu.
Il piano dell'Inter per convincer Bernardo Silva
Nonostante lo stipendio altissimo percepito attualmente dal classe 1994 al Manchester City, pari a 10 milioni netti a stagione, l'Inter ritiene di potersi giocare le proprie carte per tentare di convincerlo all'approdo in quel di San Siro. Una riduzione delle proprie pretese, accompagnata dalla volontà dei meneghini di garantire una cifra ritenuta consona da Bernardo SIlva per sposare il progetto tecnico dell'Inter, potrebbe rappresentare la soluzione ideale per raggiungere la fumata bianca tra le parti.