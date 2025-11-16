DS Siracusa: "Vittoria che dà autostima, ma non abbiamo fatto ancora nulla"

Il direttore sportivo del Siracusa, Antonello Laneri, analizza con equilibrio il successo ottenuto sul campo del Picerno, una vittoria che mancava da tempo nonostante le prestazioni fossero già convincenti.

“Da un po’ giocavamo così, ma non riuscivamo a portare a casa il risultato. Stavolta ci siamo riusciti e siamo contenti, ma il campionato è lungo e non abbiamo ancora fatto nulla”, ha dichiarato Laneri in sala stampa. Una soddisfazione misurata, accompagnata dalla consapevolezza che ci sarà ancora molto da lavorare.

Sul fronte mercato, il dirigente mantiene la calma: “Per intervenire c’è tempo, adesso dobbiamo pensare a fare più punti possibile. Ogni cosa verrà valutata, ma senza fretta”.

Laneri ha poi voluto sottolineare la crescita della squadra sotto la guida tecnica:

“Il Siracusa ha un’identità precisa, e faccio i complimenti al mister: piano piano sta raccogliendo i frutti del lavoro quotidiano”.

Nessun traguardo dichiarato, nessuna corsa a obiettivi altisonanti:

“Non ci siamo prefissati una posizione di classifica. Il nostro unico obiettivo è vincere la prossima partita”.