Serie C, la fuga del Vicenza non si arresta. Vincono anche Lecco e Pontedera

Sono terminate le gare delle 17:30 valide per la quattordicesima giornata di Serie C, che hanno coinvolto i Gironi A e B. Nel Girone A continua la corsa della capolista L.R. Vicenza, che supera di misura il Renate e consolida il proprio primato. I biancorossi mantengono intatti gli 8 punti di vantaggio sulla seconda posizione, che cambia nuovamente padrone: il Lecco, infatti, grazie al successo sulla Pro Patria, sale a quota 27 e scavalca l’Union Brescia. Da segnalare, nella sfida del “Rigamonti-Ceppi”, il gol annullato a Sipos per un tocco di mano.

Giornata meno brillante per l’Union Brescia, che non va oltre lo 0-0 nel derby con l’Ospitaletto e scivola al terzo posto, pagando due punti di ritardo dal Lecco. Un risultato che complica la rincorsa alla vetta, ma tiene comunque le Rondinelle pienamente in zona playoff.

Nel Girone B, invece, il derby toscano tra Pontedera e Pianese sorride ai granata: il 2-0 finale consente alla squadra di Canzi di respirare in classifica e di allungare sulla zona playout, ora distante quattro lunghezze dal Livorno.

SERIE C, 14ª GIORNATA

GIRONE A

Sabato 15 novembre

Cittadella - Arzignano 1-0

17’ Cecchetto

Lumezzane - Pro Vercelli 3-1

34’ Diodato (L), 44’ Sow (PV), 73’ Ferro (L), 92’ Rocca (L)

Triestina - Trento 1-1

12’ Gunduz (TRI), Delmomnte 92’ (TRE)

Domenica 16 novembre

Ospitaletto - Brescia 0-0

AlbinoLeffe - Virtus Verona 3-1

29' Potop (A), 34' Astrologo (A), 71' Mandelli (A), 78' Mancini (V)

Alcione Milano - Novara 0-1

71' Basso

Lecco-Pro Patria 1-0

13' Furrer

Vicenza-Renate 1-0

10' Cuomo

Lunedì 17 novembre

20:30 – Pergolettese - Giana Erminio

Dolomiti Bellunesi-Inter U23 rinviata a mercoledì 3 dicembre alle 18.30

Classifica: Vicenza 38*, Lecco 30*. Union Brescia 28*, Alcione Milano 24*, Cittadella 24*, Inter U23 22, Trento 20*, Pro Vercelli 19*, Novara 18*, Renate 17*, AlbinoLeffe 16*, Ospitaletto 14*, Pergolettese 13, Arzignano Valchiampo 13*, Dolomiti Bellunesi 13, Giana Erminio 13, Lumezzane 13*, Virtus Verona 11*, Pro Patria 8*, Triestina -9*

* una gara in più

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B

Venerdì 14 novembre

Arezzo – Bra 2-1

9’ rig. Pattarello (A), 57’ Cianci (A), 65’ Baldini (B)

Forlì – Campobasso 2-3

28’ rig. Petrelli (F), 45’ Franzolini (F), 52’ Brunet (C), 72’ Padula (C), 80’ Leonetti (C)

Sabato 15 novembre

Pineto - Carpi 1-0

17’ Bruzzaniti

Rimini - Ascoli 0-2

35’ Damiani, 39’ Gori

Torres - Perugia 1-1

41’ Starita (T), 55’ aut. Brendan (P)

Vis Pesaro - Guidonia 2-1

29' Esempio (G), 52' Stabile (V), 61' Di Paola (V)

Sambenedettese - Ternana 0-0

Domenica 16 novembre

Livorno - Ravenna 1-1

23' Gentile (L), 82' Spini (R)

Pontedera-Pianese 2-0

40' Faggi

Gubbio-Juventus Next Gen rinviata a mercoledì 26 novembre alle 15.00

Classifica: Arezzo 35, Ravenna 34, Ascoli 31, Guidonia Montecelio 23, Pineto 22, Carpi 21, Ternana 21, Forlì 20, Vis Pesaro 20, Campobasso 20, Gubbio 18, Pianese 17, Juventus Next Gen 17*, Sambenedettese 16, Pontedera 15, Livorno 11, Bra 10, Perugia 9, Torres 8, Rimini -4

* una partita in men

N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti

GIRONE C

Sabato 15 novembre

Casarano - Catania 1-0

9’ Cajazzo

Crotone - Sorrento 3-1

12’ Gomez (C), 30’ Maggio (C), 52’ Sabbatani (S), 71’ Piovanello (C)

Latina – Cosenza 0-1

4’ Mazzocchi

Picerno - Siracusa 1-2

43’ Ba (S), 46’ Bianchi (P), 55’ Guadagni (S)

Domenica 16 novembre

Benevento - Monopoli 3-0

9' Lamesta, 28' Ricci, 51' Prisco

Altamura - Salernitana 1-2

11' Rosafio (TA), 53' Liguori (S), 90+4' Golemic (S)

Giugliano - Audace Cerignola 0-1

51' Parlato

Potenza - Trapani 2-1

21' Anatriello (P), 72' De Marco (P), 90' Gandolfo (T)

Lunedì 17 novembre

20:30 – Foggia - Cavese

Casertana-Atalanta U23 rinviata a mercoledì 3 dicembre alle 17.30

Classifica: Salernitana 30*, Benevento 29*, Catania 28*, Cosenza 26*, Monopoli 22*, Casarano 21*, Crotone 21*, Casertana 19, Audace Cerignola 18*, Atalanta U23 17, Trapani 17, Potenza 16, Team Altamura 15*, Cavese 15, Giugliano 15*, Latina 14*, Sorrento 13*, Siracusa 12*, Picerno 10*, Foggia 10,

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

* una gara in più