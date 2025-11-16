Torchia: "Non avrei mai immaginato la Fiorentina laggiù. Fagioli? Mi sembrava da top club"

L'agente Davide Torchia è intervenuto a Radio FirenzeViola, parlando anche dei problemi della Fiorentina oltre alla situazione del suo assistito Daniele Rugani. Queste le sue dichiarazioni in vista del big match tra viola e bianconeri: "Anche io mi sono meravigliato in negativo nel vedere la Fiorentina laggiù. Non lo avrei mai immaginato. La cosa da analizzare è che Pioli era stato preso per un salto maggiore. L'altro errore è stata una valutazione tecnica migliore della classifica che aveva la Fiorentina. A volte si rischia di essere un po' presuntuosi. L'attualità è quella, devi lottare per non retrocedere e se non lo capisci è un problema".

Su Fagioli: "L'ho visto crescere e mi sembra un giocatore parecchio forte. Mi sembra da top club. Quando lo prese la Fiorentina dissi che avevamo fatto un gran colpo. La stessa cosa la Fiorentina l'ha fatta con Kean. Di Fagioli un po' ci sono rimasto".

Sulla Serie A: "Per quanto riguarda la lotta al vertice ci sta che non ci sia la fiammata da parte di due squadre. La situazione è un po' incatenata. Dopo 7 partite in tante avevano perso. Le prime ad esempio avevano perso tre gare. Per me sono cresciute tanto le squadre medio-basse. Il livello si è alzato in questo senso. Poi non mi aspetto che la Fiorentina in primavera sia ancora in quella posizione. Io do un consiglio: loro devono pensare di essere gli ultimi. Se loro pensano di non guardare la classifica, non è una bella sensazione, se pensano di essere più bravi. Devono avere la consapevolezza che sono dello stesso livello di quelli che sono in quelle posizioni. Bisogna ripartire dalle cose facili.