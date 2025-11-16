Troise si gode il 3-1 alla Pro Vercelli: "Vedo il mio Lumezzane, vittoria di lavoro e umiltà"

Il Lumezzane ritrova il successo dopo quattro pareggi consecutivi e lo fa nel modo migliore, superando 3-1 la Pro Vercelli con una prestazione convincente. A fine gara, il tecnico Emanuele Troise esprime tutta la sua soddisfazione per una vittoria che considera meritata e significativa.

“Sono molto contento per i ragazzi - afferma -. Meritavano questo premio per il percorso di crescita che stanno facendo. E sono felice anche per tutte le figure che lavorano nell’ombra per far sì che tutto funzioni”. Troise sottolinea l’atteggiamento della sua squadra, capace di partire forte: “Abbiamo aggredito la Pro Vercelli, ci siamo presi dei rischi e forse siamo andati al riposo con qualcosa in meno rispetto a ciò che avremmo meritato”.

Il successo, per l’allenatore, rappresenta soprattutto una spinta mentale:

“La vittoria ci deve dare consapevolezza che i risultati arrivano con lavoro e umiltà”.

Guardando avanti, Troise vede segnali incoraggianti:

“I tre punti danno autostima e voglia di proseguire così. Vedo tanti giovani che stanno crescendo, che hanno iniziato a capire cosa richiede questo campionato. E soprattutto inizio a vedere il mio Lumezzane, una squadra che gioca verticale e a viso aperto”, ha concluso.