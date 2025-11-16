Mancini pronto a rinnovare con la Roma. I dialoghi preliminari hanno dato esito positivo

Per Gianluca Mancini quello attualmente in corso è un periodo piuttosto fortunato, visto che il centrale è primo in classifica con la sua Roma e ha, tra le altre cose, anche trovato la via del gol nell'ultima partita della Nazionale, vinta 0-2 sul campo della Moldova, aprendo le danze al termine di una gara sofferta.

Mancini è in odore di rinnovare il proprio contratto con la Roma. Tra le varie trattative di prolungamento che sta portando avanti la società giallorossa, c'è anche quella del suo numero 23. La società capitolina vuole rinnovare il contratto di Mancini fino al 2030, forse anche 2031, una scelta che riflette la centralità del giocatore nel progetto tecnico. Mancini, infatti, è ormai considerato un punto fermo dello spogliatoio: titolare inamovibile, leader carismatico e elemento chiave nella costruzione difensiva, oltre che un riferimento per i compagni più giovani. Il club vede in lui una figura fondamentale anche nei prossimi anni, soprattutto in vista della continuità che la società Friedkin intende dare al ciclo con Gasperini.

Siamo ancora alla fase dei dialoghi preliminari, che però stanno dando esiti decisamente positivi. Insomma, la strada per rinsaldare il matrimonio vigente tra la Roma e Gianluca Mancini, oggi, appare davvero spianata.