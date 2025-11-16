La Lazio: "Terapia conservativa decisione di Rovella". Il giocatore scriveva altro

La Lazio esprime la propria vicinanza a Nicolò Rovella, anche se nel messaggio social del club biancoceleste è contenuta un'informazione che va parzialmente in discordanza rispetto a quanto riferito dallo stesso centrocampista nelle scorse ore.

Ha scritto la Lazio: "Tutta la famiglia laziale è al fianco di Nicolò Rovella. Apprezziamo la sua trasparenza e la maturità con cui ha condiviso un percorso non semplice. Fin dall’inizio, la scelta di evitare l’operazione e tentare la terapia conservativa è stata una decisione del giocatore, così come lo è oggi quella – altrettanto sofferta – di procedere con l’intervento. La Società lo ha sostenuto sempre, in ogni valutazione, insieme allo staff medico. Nicolò ha affrontato settimane complicate con professionalità, sacrificio e un enorme attaccamento alla maglia: si è allenato e ha giocato anche quando non era facile, spesso convivendo con il dolore, sempre per il bene della squadra. Oggi siamo tutti con lui. La famiglia laziale, i compagni, lo staff e tutto l’ambiente biancoceleste lo aspettano e lo accompagneranno passo dopo passo fino al suo ritorno in campo".

Dal messaggio del club biancoceleste si evince dunque come sia stata una decisione di Rovella quella di non operarsi subito. Mentre il calciatore, nel suo messaggio social, aveva scritto: "La sola verità è che, dopo il derby, dove ho giocato in condizioni critiche stringendo i denti, mi sono consultato a lungo con lo staff medico, la società e la mia famiglia e, insieme, abbiamo deciso di optare per la terapia conservativa che in molti altri casi ha dato esito positivo e soprattutto avrebbe accorciato i tempi di recupero".