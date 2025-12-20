"Decidi cosa vuoi fare da grande": Caprile e la frase che gli ha cambiato tutto

Il portiere del Cagliari, Elia Caprile, nelle ultime due stagioni si è preso decisamente la scena mostrando tutte le sue qualità con la maglia rossoblu. L'ex estremo difensore del Napoli ha rilasciato una intervista a Rivista Undici nel corso della quale ha raccontato anche di un episodio che ha contribuito a cambiargli le prospettive.

Queste le sue parole in una anticipazione dell'intervista, ripresa da TuttoCagliari.net: "Bressan, che è stato preparatore dei portieri del Cagliari, un giorno mi prese da parte e mi disse: "Eli, decidi cosa vuoi fare da grande". Era un periodo un po’ particolare della mia vita: ero adolescente, non giocavo, avevo iniziato a uscire di più con gli amici, a distrarmi. È stato il primo a mettermi davanti a un vero bivio. Mi disse: scegli se vuoi essere un cacciatore, oppure scegli se vuoi essere uno che, prima o poi, smette e farà un lavoro normale, restando magari con il rimpianto di dire "potevo farcela e non l’ho fatto".

Poi ha aggiunto: "Sentirlo da lui, che era stato portiere, che aveva fatto tanta Serie B ed era arrivato anche in Serie A, mi ha fatto vacillare. Quelle parole hanno avuto un peso enorme. Da lì ho cominciato a uscire meno, a stare più a casa, a mangiare meglio e ad allenarmi non più solo con voglia, ma con più focus, con più concentrazione su quello che stavo facendo, anche se in quel momento non stavo giocando. Per questo gliel'ho sempre detto: senza di te non credo che oggi sarei un portiere di Serie A".