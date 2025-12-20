TMW Como, per Addai e Caqueret problemi al flessore. L'olandese rassicura: "Sto bene"

Nella mattinata di oggi il Como si è allenato alla presenza dei suoi tifosi sugli spalti del Sinigaglia, radunatisi nel settore dei Distinti di tribuna. Tra i giocatori protagonisti della seduta di allenamento a porte aperte, non c'era Jayden Addai.

Il giovane esterno d'attacco olandese è ancora alle prese con un fastidioso problema al flessore, che comunque potrebbe essere superato in tempo per la prossima partita che attende i lariani, nel prossimo fine settimana di Serie A contro il Lecce (si ricorda infatti che questo weekend il Como non sarà impegnato in campionato, in quanto avrebbe giocato con il Milan ma la partita è stata posticipata per via della partecipazione dei rossoneri alla Supercoppa, all'8 febbraio nella cornice di Perth, in Australia). In ogni caso Addai si è fermato a firmare autografi e concedere selfie ai tifosi del Como presenti all'evento, mostrandosi sorridente e confermando anche a noi di TMW che il problema non sia così insuperabile: "Sto bene", le sue rapide dichiarazioni da fuori il Sinigaglia.

Assente dall'allenamento di oggi del Como anche Maxence Caqueret: per il centrocampista francese da registrare un problema al flessore, che lo mette in dubbio rispetto alla partita del 27 dicembre con il Lecce.