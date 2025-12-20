Lippi chiude a Tether: "Con John Elkann la Juve può continuare la sua tradizione di successi"

Marcello Lippi, storico allenatore di Juventus e Nazionale italiana, ha concesso un'intervista a Sky Sport per commentare le ultime in casa bianconera. Queste le sue dichiarazioni, a partire dal caso Tether-Exor: "Credo che con John Elkann si possa e si debba continuare questa tradizione fatta di stile, valori e successi. E credo che la tifoseria bianconera debba continuare a sostenere la proprietà, il club e la squadra con la stessa passione di sempre.

Nei miei due cicli da allenatore, siamo ripartiti dopo alcuni anni di scarsi successi. Ma rimanendo uniti, determinati, sostenuti dalla proprietà e dai tifosi siamo riusciti a raggiungere grandi risultati. Credo che anche la Juve di oggi stia provando a costruire un futuro di nuove vittorie, con unità e fiducia".

Il no di John Elkann a Tether

“La Juve fa parte della mia famiglia da 102 anni, fa parte nel vero senso della parola perché nel corso di un secolo 4 generazioni l’hanno ingrandita, resa forte, accudita nei momenti difficili e festeggiata nei tanti momenti felici. Ma non solo. La Juve fa parte di una famiglia molto, molto più grande. La famiglia bianconera. Fatta di milioni di tifosi in Italia e nel mondo, che amano la Juve come si amano le persone care. Proprio pensando a questa passione, a questa storia di amore che ci unisce da oltre un secolo, come famiglia continuiamo a sostenere la nostra squadra e guardare al futuro per costruire una Juve vincente. La Juventus, la nostra storia, i nostri valori, non sono in vendita”.