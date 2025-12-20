Lega Serie A, arriva la risposta ai tifosi rimasti bloccati in aereo: "Rimborsi e abbonamento DAZN"

Non è tardata ad arrivare la risposta della Lega Serie A ai disagi vissuti dai circa 200 tifosi italiani volati a Riyadh per assistere alla Supercoppa italiana. Questo il comunicato appena diramato dalla Lega:

"La Lega Calcio Serie A ha appreso con sconcerto del disagio vissuto questa mattina da 130 tifosi all'arrivo all'aeroporto di Napoli, di rientro dal viaggio per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Questa trasferta è stata organizzata dalla Lega Calcio Serie A per quasi 200 tifosi italiani delle quattro squadre partecipanti, con la massima attenzione logistica e in collaborazione con partner tecnici specializzati nel trasporto charter. Purtroppo, dopo l'atterraggio a Capodichino, si sono verificati dei problemi legati alla documentazione di volo dei passeggeri in transito per Milano, bloccati dalla Polizia di Frontiera dell'aeroporto per alcune ore, mentre i tifosi del Napoli sono scesi senza problemi. Questo ritardo ha fatto sì che il personale di bordo del charter superasse il numero massimo di ore continuative di lavoro e che quindi dovesse necessariamente fermarsi per la pausa di 11 ore prevista dalla legge.

La Lega Calcio Serie A ha contattato direttamente i tifosi coinvolti scusandosi con loro e, nonostante non abbia avuto una responsabilità diretta sull'accaduto, si è immediatamente attivata per risolvere il problema operativo e rimborsare tutti i costi di viaggio che i tifosi sosterranno per tornare nelle rispettive città. Inoltre la Lega Calcio Serie A, come gesto di attenzione, intende offrir loro, oltre alla copertura di tutti i costi sostenuti per il rientro, un abbonamento annuale alla piattaforma Dazn e l'ingresso allo stadio a una delle prossime partite casalinghe della loro squadra del cuore. Evidentemente la Lega provvederà a contestare formalmente i disservizi ai fornitori contrattualizzati".