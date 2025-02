Palladino si scalda, ma la dirigenza della Fiorentina non l'ha mai difeso in pubblico

Raffaele Palladino ha parlato nel pomeriggio di oggi dalla sala conferenze del Viola Park (leggi qui l'integrale) per introdurre la partita di venerdì sera contro il Lecce e non solo. Tra gli argomenti sui quali è stato sollecitato l'allenatore della Fiorentina con le varie domande poste dai cronisti presenti, anche quella su un senso di solitudine che trasmette all'esterno la prolungata assenza di difese pubbliche da parte della sua società.

Una ricostruzione che ha trovato tutt'altro che concorde lo stesso Palladino, il quale ha prontamente ribattuto, aumentando anche il tono della sua voce: "Macché solo! Ero a pranzo col direttore (Pradè, ndr) fino a mezz'ora fa. Siamo tutti sulla stessa barca, anche voi. Se la Fiorentina va male, vanno male tutti. Col direttore c'è stima, dialogo e amicizia. Se non ci volete credere, che dobbiamo fare, venire insieme qua? Io vi giuro che con la società c'è grande stima. Se poi i risultati non arrivano è giusto che sia criticato l'allenatore e la società faccia le proprie valutazioni".

Rimane però sullo sfondo ciò che impone la ricostruzione della cronaca. Se infatti gli input in senso opposto non sono mancati nei momenti di difficoltà (e in tal senso in molti hanno subito ricordato le recenti uscite del ds Pradè che solo negli ultimi tempi ha parlato di partite durate 7 minuti o di modi inaccettabili di scendere in campo) si fa invece ben più fatica a trovare una difesa pubblica sull'operato dell'allenatore da parte dei suoi dirigenti.