Panucci e i fischi a Bastoni: "Anch'io ho simulato, problema esultanza. Ma ora basta"
“Anche io ho simulato, il problema è che ha esultato”. Christian Panucci, dalle frequenze di Canale 5, commenta così i fischi ricevuti da Alessandro Bastoni in Como-Inter: “Però ora basta, è un patrimonio nostro. Ora basta, il problema è che oggi ci sono i social e tutti fanno i fenomeni”.
Sull’argomento è poi intervenuto anche Massimo Mauro: “Io ero a Pressing e dissi che chi mi aveva deluso era stato Chivu, non Bastoni. So bene che una fesseria in campo l’abbiamo fatta tutti. Poi a freddo penso che bisognasse riconoscere di aver fatto una fesseria”.
