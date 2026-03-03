Panucci e i fischi a Bastoni: "Anch'io ho simulato, problema esultanza. Ma ora basta"

“Anche io ho simulato, il problema è che ha esultato”. Christian Panucci, dalle frequenze di Canale 5, commenta così i fischi ricevuti da Alessandro Bastoni in Como-Inter: “Però ora basta, è un patrimonio nostro. Ora basta, il problema è che oggi ci sono i social e tutti fanno i fenomeni”.

Sull’argomento è poi intervenuto anche Massimo Mauro: “Io ero a Pressing e dissi che chi mi aveva deluso era stato Chivu, non Bastoni. So bene che una fesseria in campo l’abbiamo fatta tutti. Poi a freddo penso che bisognasse riconoscere di aver fatto una fesseria”.