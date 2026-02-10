Panucci: "Conte ha perso tutto, animo compreso. Fabregas? C'è una cosa positiva"

Christian Panucci, ex difensore che ha vestito la maglia della Roma, oggi è opinionista per i canali Mediaset e ha analizzato la partita terminata ai calci di rigore tra Napoli e Como, con i lariani che hanno avuto la meglio dal dischetto dopo l'1-1 del Maradona: "La squadra di Conte ha fatto molto meglio, quella di Fabregas ha gestito, ma non si è resa mai pericolosa, specie nel primo tempo. È stata una prestazione un po' al di sotto di quelle a cui ci ha abituato, ma prosegue comunque la loro crescita".

Fabregas ha detto che si è un po' snaturato rispetto a come gioca di solito.

"La cosa positiva è che sa giocare anche in un altro modo, rimanendo più basso e difensivo per non permettere a Hojlund di attaccare la profondità. Non riusciva mai ad allungare gli avversari".

Riguardo alle dichiarazioni di Conte cosa può dirci?

"Lui domani andrà al campo e si domanderà: 'Come mi motivo? Come motivo i giocatori?' Ha perso l'animo, ha perso tutto e ha ragione".