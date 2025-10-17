Panucci: "Solo in Italia si può pensare che Chivu non sia pronto per la Serie A"

Christian Panucci, ex difensore di Roma e Inter, ha parlato al Corriere della Sera della scelta di affidare la panchina dell'Inter a Chivu: "Solo in Italia si può pensare che uno che ha totalizzato 600 presenze in carriera non sia pronto per il campionato. Ho giocato con Cristian alla Roma, aveva già all’epoca un’intelligenza calcistica superiore. Di calcio se ne deve occupare chi sa di calcio: da noi l’80% dei dirigenti gestiscono società di cui non sanno nulla. Per i manager non ci sono distinguo, per i tecnici invece precisazioni e cavilli".

Riguardo alla difficoltà di Chivu nell'avviare un nuovo ciclo con gli stessi giocatori, l'ex calciatore ha chiesto di non cercare scuse, affermando che i professionisti devono "riaccendere il motore ogni anno" e che l'Inter ha tutti i mezzi per vincere.

Per sostenere la sua tesi, ha portato un esempio personale, ricordando di aver perso la finale di Champions League con l'Ajax nel 1995 per poi trionfare in campionato l'anno successivo. Ha concluso sottolineando che non bisogna dare alibi dove non servono, aggiungendo che, se proprio si dovessero cercare delle scuse, ne avrebbe più diritto Gasperini, che è arrivato in un ambiente nuovo e lavora con una squadra stravolta per nove undicesimi.