Roma, futuro incerto per Dybala: per il Corriere della Sera vuole giocare per il Milan

Paulo Dybala è un argomento sempre attuale in casa Roma e lo è ancor di più oggi che è infortunato e non è chiaro che cosa farà a fine stagione. Tra le varie ipotesi, oltre a un ritorno in Sudamerica e un proseguimento della sua avventura nella Capitale, ce n'è anche una che per certi versi è clamorosa. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la Joya accetterebbe anche un contratto con uno stipendio subordinato al suo rendimento pur di giocare con la maglia del Milan a San Siro.

L'argentino da tempo ha dimostrato di non essere più in grado di reggere troppi impegni nella stessa stagione e questo è il limite che fa riflettere tutti prima di ingaggiarlo. Le qualità tecniche di Dybala non sono in discussione, la sua condizione fisica sì: il rebus è capire quante partite lo si avrà a disposizione e in quante sarà al top della condizione.

In carriera vanta 292 presenze e 115 gol con la Juventus, 135 apparizioni e 45 reti con la Roma, 93 gettoni e 21 centri con il Palermo e 40 gare e 17 gol con l'Instituto ACC. Inoltre è sceso in campo 40 volte con l'Argentina, segnando 4 gol. Nel suo palmares annovera un Mondiale, una Finalissima, 5 Serie A, 4 Coppa Italia, 3 Supercoppa Italiana e una Serie B.