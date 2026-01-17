Pareggite smaltita, al Napoli basta Lobotka per tornare a vincere: Sassuolo battuto 1-0

Dopo tre pareggi consecutivi il Napoli torna al successo, ottenendo il massimo risultato col minimo sforzo nel match interno contro il Sassuolo. A Conte basta una rete di Lobotka (non segnava da tre anni e mezzo) dopo sette minuti per ritrovare tre punti che mancavano dalla prima partita di questo 2026 e rimanere a -6 dall'Inter. Il Sassuolo fa una bella partita al Maradona, ma non riesce a segnare. E cade. Pareggite smaltita, gli azzurri tornano alla vittoria.

Lobotka torna al gol tre anni e mezzo dopo

Senza Neres, solo in tribuna a scopo precauzionale, con Vergara al debutto da titolare nel ruolo di trequartista, il Napoli approccia bene alla partita. L'aggressività è quella giusta e così dopo pochi minuti gli azzurri conquistano il vantaggio con una bella manovra sviluppata a sinistra: Elmas calcia, Muric respinge e sulla ribattuta arriva Lobotka, che con un destro al volo fa 1-0. Lo slovacco torna al gol in Serie A a tre anni e mezzo di distanza dall'ultima volta.

Il Sassuolo cresce

Ma in partita il Sassuolo c'è. Quando esce con qualità, qualche pericolo lo crea. Come quando Laurienté si insinua in area e calcia, Milinkovic-Savic respinge e sul tap-in di Pinamonti è provvidenziale il salvataggio di Juan Jesus. O su sviluppo d'angolo, in un paio di occasioni, con Matic e Vranckx. Il Napoli risponde con Di Lorenzo e McTominay su punizione. La prima frazione di gioco, insomma, è equilibrata. E si chiude con Conte (squalificato, in tribuna) avanti su Grosso.

Napoli, si acuisce l'emergenza

Nella ripresa le brutte notizie per il Napoli sono ancora sul fronte infortuni. Dopo pochi minuti Elmas chiede il cambio per un giramento di testa, poi è Rrahmani a fermarsi a causa di un problema muscolare all'adduttore. In un momento ancora d'emergenza, piove sul bagnato per Conte. Nel finale di partita rimane giù anche Politano, anche lui per un problema muscolare (al flessore, a quanto apre): senza cambi, stringe i denti e rimane in campo. Ma sono altre tre defezioni.

Gestione e poco altro

Per il resto non succede molto. Più pericoloso il Sassuolo in apertura: Lipani calcia da fuori e trova la grande risposta di Milinkovic-Savic, l'unico tiro in porta dei neroverdi nel secondo tempo. Il Napoli ha poche energie, lo sa e prova a gestire il vantaggio. Non rischia molto, come dicevamo, ma non crea pericoli dall'altro lato. E quindi non la chiude, rimanendo a soffrire fino al 95'. McTominay ci prova con un gran destro dalla distanza che finisce a centimetri dalla porta di Muric. Politano, nel recupero, fa lo stesso. Non succede praticamente più niente e il Maradona celebra il ritorno al successo.