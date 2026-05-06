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Arsenal ricoperto d'oro dalla Champions: guadagnati quasi 140 milioni. Quanto vale il trofeo

Arsenal ricoperto d'oro dalla Champions: guadagnati quasi 140 milioni. Quanto vale il trofeoTUTTO mercato WEB
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 13:21Calcio estero
Yvonne Alessandro

L'Arsenal ha già guadagnato più di 120 milioni di sterline (quasi 140 milioni di euro) in premi in denaro UEFA dal suo cammino verso la finale di Champions League di questa stagione. E vincerla potrebbe valere 10 milioni di sterline in più (circa 12 milioni di euro). Merito dell'1-0 inflitto all'Atletico Madrid ieri nella semifinale di ritorno all'Emirates Stadium, firmato da Bukayo Saka, per volare direttamente a Budapest e affrontare la vincente di Bayern Monaco-Arsenal.

Ogni squadra che è entrata nella fase di campionato ha ricevuto una quota iniziale di 18,62 milioni di euro, con le imprese dell'Arsenal in cima alla classifica che hanno assicurato loro ricavi per 40,6 milioni di euro in premi per le prestazioni, inclusi 11 milioni di euro per aver raggiunto gli ottavi di finale. L'Arsenal, secondo Swiss Ramble, avrebbe guadagnato anche 37 milioni di euro (32 milioni di sterline) dai pagamenti del "pilastro del valore" della UEFA. Questo viene calcolato classificando i club in base al valore del mercato televisivo di un paese, combinato con le prestazioni dei singoli club in Europa negli ultimi 5 e 10 anni nelle classifiche dei coefficienti UEFA.

Non finisce qui. Ulteriori 12,5 milioni di euro in premi in denaro sono stati dati alle squadre che hanno raggiunto i quarti di finale, e 15 milioni di euro extra per essere arrivati alle semifinali. Avanzare verso la finale martedì sera è valso altri 18,5 milioni di euro. Qualora dovessero trionfare nell'ultimo atto della competizione prestigiosa targata UEFA, ai Gunners di Arteta verranno garantiti ulteriori 10,5 milioni di euro composti da un bonus vittoria di 6,5 milioni di euro e 4 milioni di euro per la qualificazione alla Supercoppa UEFA 2026. In quest'ultimo caso il vincitore riceve un ulteriore milione di euro.

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