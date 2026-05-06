A Napoli si pensa già al dopo-Lukaku. Maradona Jr.: "Pellegrino il mio preferito, ma non l'unico"

Il Napoli è alla ricerca dell'attaccante che al termine della stagione sostituirà Romelu Lukaku e proprio riguardo a questo tema è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Diego Maradona Jr., il quale ha detto la sua sui profili che, a suo avviso, sarebbero più adatti per agire da vice-Hojlund.

Queste le sue parole: "Io ho un profilo, quello di Matteo Pellegrino. Fisicamente è forte, di testa è forte, sa proteggere la palla, tecnicamente per la stazza non è male e secondo me non viene neanche carissimo". Ma quello dell'argentino del Parma non è l'unico nome che piace al figlio del Pibe de Oro: "Mi piacciono anche Davis dell’Udinese e Bowie del Verona".

Giocatori che, secondo Maradona Jr., rappresentano il tipo di profilo su cui il Napoli dovrebbe puntare: giovani, con margini di crescita, ma non ancora affermati a livello internazionale.