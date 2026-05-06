Arsenal, quanto mi costi: prezzi folli per la finale di Champions, tra compagnie aeree e hotel

L’approdo dell’Arsenal in finale di Champions League ha scatenato un’impennata dei costi che sa di stangata per i tifosi Gunners. A distanza di 20 anni dall'ultima volta, la squadra londinese torna a giocarsi quella che sarebbe la prima Coppa dalle grandi Orecchie della sua storia, dopo la vittoria all'Emirates per 1-0 contro l'Atletico Madrid.

Peccato che i prezzi per raggiungere Budapest, teatro della finalissima di Champions, siano letteralmente lievitati: il pacchetto di volo andata e ritorno più economico con Wizz Air è salito a 1.195 sterline (1384 euro circa), mentre la soluzione diretta più abbordabile per il weekend da venerdì a domenica tocca le 918 sterline (oltre 1000 euro). Mentre per gli alloggi già oltre il 96% delle opzioni su Booking.com è già andato esaurito. Per un singolo adulto, la sistemazione meno cara rimasta è di 268 sterline (più di 300 euro) presso l'Urban Nomad Hostel, dove però è necessario condividere la stanza con altre tre persone.

L'investimento complessivo per un tifoso, includendo voli, alloggio, vitto e bevande, potrebbe facilmente sfiorare le 1.500 sterline, una cifra enorme se si considera che non include ancora il biglietto per l'atto finale di sabato 30 maggio. Sebbene la fascia "Fans First" e i posti per disabili partano da 70 euro (60,41 sterline), i prezzi salgono vertiginosamente per le altre categorie. La Categoria 3 costa 180 euro (155,34 sterline) o 140 euro (120,83 sterline) per la visuale limitata; la Categoria 2 arriva a 650 euro (560,86 sterline), ridotti a 520 euro (448,68 sterline) per visuale limitata. La Categoria 1 raggiunge cifre record: 950 euro (819,68 sterline), quasi quanto un abbonamento stagionale all'Emirates. O 760 euro (655,82 sterline) per i posti a visuale ridotta. Nonostante i costi proibitivi, l'entusiasmo è alle stelle, alimentato anche dall'appello di Declan Rice che ha invitato 200mila tifosi dell'Arsenal a invadere Budapest per sostenere la squadra.