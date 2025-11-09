Parma, altra amichevole durante la sosta: venerdì a Collecchio sfida al Padova

Dopo la partita pareggiata ieri col Milan, per il Parma adesso è il momento del riposo e della sosta. Nei prossimi giorni la serie A si fermerà per le nazionali, ma i crociati giocheranno comunque. Infatti, il Parma ha pubblicato un comunicato riguardante un'amichevole col Padova: "Parma Calcio comunica che, in occasione della sosta del campionato Serie A Enilive, venerdì 14 novembre (inizio alle ore 12:00) si disputerà l'amichevole con il Padova, formazione che milita nel campionato di Serie B, al Mutti Training Center di Collecchio (Strada Nazionale Est, 1). La partita non sarà aperta al pubblico. L’ingresso sarà consentito previa richiesta di accredito agli organi di informazione".

Match che servirà a provare nuovi schemi e a inserire chi ha giocato meno per trovare continuità, soprattutto dopo gli infortuni di Estevez, Circati e Suzuki degli ultimi giorni. Dopo dodici giornate di Serie B disputate, il Padova si trova al dodicesimo posto della classifica del torneo cadetto con 14 punti, frutti di tre vittorie, cinque pareggi e 4 sconfitte: la squadra di Andreoletti è reduce dalla sconfitta contro il Mantova per 1-0, con rete di Ruocco.