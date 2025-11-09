Inter-Lazio, le formazioni ufficiali: Chivu sceglie Acerbi e Bonny, riecco Romagnoli

Sono ufficiali i due undici scelti da Chivu e Sarri per il big match Inter-Lazio dell'undicesima giornata di Serie A, in programma stasera alle ore 20.45 a San Siro. Questo lo schieramento dei nerazzurri e dei biancocelesti in campo, con Acerbi e Bonny da una parte e Romagnoli dall'altra come principali novità da sottolineare:

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

LAZIO (4-3-3): 94 Provedel; 29 Lazzari, 34 Gila, 13 Romagnoli, 77 Marusic; 8 Guendouzi, 32 Cataldi, 26 Basic; 18 Isaksen, 19 Dia, 10 Zaccagni.

A disposizione: 35 Mandas, 55 Furlanetto, 3 Pellegrini, 4 Patric, 5 Vecino, 9 Pedro, 14 Noslin, 21 Belahyane, 23 Hysaj, 25 Provstgaard.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Denzel Dumfries suona la carica

L'esterno dell’Inter Denzel Dumfries ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Lazio valido per l’11^ giornata di Serie A.

Come Chivu ha richiamato l'attenzione in questi giorni?

"In Champions abbiamo sofferto un po' nel secondo tempo, ma abbiamo vinto. Abbiamo lavorato bene in questi giorni, siamo pronti e vogliamo vincere stasera".

Avete pensato al 2-2 dello scorso anno?

"Non specificamente, questo è il passato e l'importante è vincere stasera. Siamo pronti".