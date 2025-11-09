Parma, Pellegrino: "La squadra ha dimostrato che siamo all'altezza di giocare queste sfide"

Dopo il pareggio in rimonta di ieri col Milan, l'attaccante crociato Mateo Pellegrino ha parlato a TeleLombardia: "Sono andato vicino, sarebbe stato bello se quella palla fosse entrata (il palo nel secondo tempo, ndr), però dopo è arrivato il gol di Delprato e sono contento".

Che partita è stata per te?

"Per me individualmente è un piacere giocare contro squadre così, perché giochi contro i migliori. La squadra ha dimostrato che siamo all'altezza, che possiamo giocare queste partite e dobbiamo migliorare tantissimo ancora, ma la strada è quella giusta".

Hai l'obiettivo di rivivere Milano dopo i tuoi trascorsi all'Inter?

"Io giocavo molto da piccolo nell'Inter. Sinceramente non penso a quello, penso a quello che faccio ogni giorno, a migliorare. È questo il mio focus".

Ti fa piacere sentire queste voci?

"Certo, è bello che si parli di una squadra come il Milan. Però il mio focus è il Parma, lascio il tutto per questa maglia e provo a fare il meglio".