Ventuno punti dopo undici giornate: Bologna, è il miglior avvio degli ultimi 30 anni
Avvio di campionato da record per il Bologna di Vincenzo Italiano. Con il successo di oggi sul Napoli, la formazione rossoblù sale a 21 punti nelle prime undici giornate di campionato: secondo quanto riferito da Opta, è la miglior partenza di sempre per gli emiliani, nell’era dei tre punti a vittoria (e cioè dal 1994 a oggi).
Le sei vittorie, ovviamente sempre su undici partite giocate, rappresentano inoltre il miglior risultato per i rossoblù in un avvio di campionato dalla Serie A 1996/1997.
In quella stagione, per la cronaca, il Bologna di Renzo Ulivieri - con Walter Mazzarri secondo in panchina - era reduce dalla promozione in Serie B e chiuse il campionato conquistando il settimo posto in classifica. Un risultato che la squadra emiliana, che da stasera sente odore di vetta, ha già migliorato di recente con il quinto posto firmato da Thiago Motta.