Inter, Dumfries: "Il 2-2 dell'anno scorso? E' il passato, siamo pronti per questa sera"
TUTTO mercato WEB
L'esterno dell’Inter Denzel Dumfries ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Lazio valido per l’11^ giornata di Serie A.
Come Chivu ha richiamato l'attenzione in questi giorni?
"In Champions abbiamo sofferto un po' nel secondo tempo, ma abbiamo vinto. Abbiamo lavorato bene in questi giorni, siamo pronti e vogliamo vincere stasera".
Avete pensato al 2-2 dello scorso anno?
"Non specificamente, questo è il passato e l'importante è vincere stasera. Siamo pronti".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Le più lette
1 Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Pescara, Sebastiani: "Ci sta perdere, ma i modi non vanno bene. Non stiamo facendo riflessioni solo su Vivarini"
Serie C
Serie C, i risultati delle 17:30: il Novara ferma il Lecco, Livorno in crisi nera. Colpo esterno del Cerignola
Pronostici
Calcio femminile