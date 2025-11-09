Inter, Dumfries: "Il 2-2 dell'anno scorso? E' il passato, siamo pronti per questa sera"

L'esterno dell’Inter Denzel Dumfries ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Lazio valido per l’11^ giornata di Serie A.

Come Chivu ha richiamato l'attenzione in questi giorni?

"In Champions abbiamo sofferto un po' nel secondo tempo, ma abbiamo vinto. Abbiamo lavorato bene in questi giorni, siamo pronti e vogliamo vincere stasera".

Avete pensato al 2-2 dello scorso anno?

"Non specificamente, questo è il passato e l'importante è vincere stasera. Siamo pronti".