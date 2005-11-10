A Parma come ad Avellino, Daffara e l'incredibile coincidenza delle ultime due stagioni

Il 28 ottobre potrebbe essere una data da imprimere nella memoria a lungo per il portiere Giovanni Daffara, protagonista delle ultime due uscite del Parma – dove è arrivato in estate – chiuse con altrettanti clean sheet che hanno permesso ai ducali di portare a casa quattro punti, tanti quanti quelli conquistati nelle otto gare precedenti. Prestazioni che potrebbero aver firmato il sorpasso su Edoardo Corvi nelle gerarchie di mister Gilardino fra i pali.

Corsi e ricorsi

Per il classe 2004, cresciuto nel vivaio della Juventus con cui ha esordito fra i professionisti con la maglia della Next Gen in Serie c (83 presenze e 24 clean sheet totali), si tratta di una coincidenza piuttosto particolare visto che anche nella passata stagione ad Avellino trovò la titolarità fra i pali, scalzando il più esperto Antony Iannarilli proprio nella stessa data. E poco importa se si trattava della decima giornata di Serie B allora, mentre oggi l’esordio dal primo minuto in campionato è arrivato una giornata prima. C’è da dire che quest’anno la sua partenza è stata migliore visto che con gli irpini il primo clean sheet arrivò solo alla quinta presenza con il successo in trasferta per 1-0 al SudTirol, ma fin dalle sue prime uscite Daffara mostrò le proprie qualità confermandole fino a fine stagione e saltando qualche gara nel finale solo per un problemino fisico. Ora il copione sembra ripetersi in terra emiliana con Daffara che ribalta le gerarchie iniziali e si appresta a vivere un torneo da protagonista.

Il Parma se lo gode, la Juventus osserva

Se lo scorso ad Avellino Daffara era solo in prestito, quest’anno il suo legame con la Juventus in cui è cresciuto si è rotto definitivamente con il passaggio in estate al Parma a titolo definitivo con tanto di contratto in scadenza nel 2031. Il Parma dunque si può godere delle prestazioni di un talento azzurro che dopo la gavetta fra Serie C e Serie B ha voglia di imporsi anche in massima serie e magari far venire qualche rimpianto alla vecchia casa madre. La Juventus osserva comunque interessata la crescita del 2004 e il suo aumento di valore: i bianconeri infatti vantano una piccola percentuale sulla rivendita (attorno al 10%) che potrebbe andare ad aumentare i sei milioni di euro già versati dai ducali nelle casse del club torinese.