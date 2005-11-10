Ederson sempre il lontano parente del giocatore che doveva andare al Manchester United

"Nei momenti di difficoltà abbiamo sempre reagito bene. Sembra che vada tutto male, ma in questo momento serve lavorare un po' di più. Stare insieme su cosa migliorare come squadra. Avere maggior equilibrio difensivo" Le parole di Ederson sembrano qualcosa di facilissimo da mettere in pratica. "SSecondo me i nostri tifosi hanno trasmesso quello che è successo. Ci si aspettava una vittoria, però purtroppo abbiamo perso. Difficile spiegare una partita come questa. Nel primo tempo potevamo fare almeno due gol. Dobbiamo lavorare molto di più ed essere più cattivi e solidi".

Lavorare di più

Fosse così semplice, probabilmente, tutte le squadre non perderebbero mai. Il problema di Ederson, almeno nelle ultime settimane, è che sembra il lontano parente del giocatore che era finito nel mirino del Manchester United - non che il Manchester United stia facendo esattamente benissimo, ma questo è un altro discorso - pur avendo rinnovato a cifre da top per altre quattro stagioni. Ci si aspettava di più da lui, così come da praticamente tutti gli altri, soprattutto dopo mesi con Sarri.

E ora? La società ha confermato, corretto o meno, un allenatore che guadagna 3,5 milioni di euro per tre anni. Il rischio però, dopo avere preso tre gol da una squadra che nelle prime nove di campionato ne aveva segnati cinque, che più di qualcosa possa essere un problema. Kairat e Monza diranno qualcosa, senza però essere un giudizio totale... A meno di altre sconfitte.