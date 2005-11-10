Parma, Daffara: "Il Giovanni bambino sarebbe sicuramente orgoglioso della serata di ieri"

Giovanni Daffara, portiere del Parma che ieri ha difeso i pali della squadra per la prima volta in Serie A, ha parlato così del suo debutto al Tardini e in massima serie: "Ci sono sogni che ti accompagnano sin da bambino, come esordire in Serie A; e quel giorno è finalmente arrivato. Me lo sono vissuto molte volte nella testa sin da quando era piccolo. E’ un sogno che accompagna tutti i giocatori e tutti i bambini. E’ stata un’emozione fortissima, me la immaginavo così come l’ho vissuta. Quando sono entrato in campo ho pensato a tutti i sacrifici che ha fatto la mia famiglia, alla mia ragazza, ai miei amici. Sono quelle piccole cose che ti danno una forza gigante. Ci sono stati momenti in cui ho avuto paura che il sogno non si sarebbe mai avverato, ma sono sempre stato convinto che prima o poi, facendo le cose fatte come si deve e dando tutto quello che avevo, il giorno sarebbe arrivato”.

Daffara continua: “Questo giorno l’ho condiviso con mio papà, che era allo stadio, con la mia ragazza, che mi ha seguito in televisione, e con mia mamma e mia sorella. A me basta questo. La prima cosa che ho pensato al triplice fischio è stata pura emozione: avendo finito i 90 minuti senza prendere gol è stato un grande traguardo. La prima persona che ho sentito è stata la mia ragazza, e in secondo luogo i miei genitori, che ho chiamato subito appena uscito dallo spogliatoio. Quando ho saputo che avrei giocato ho provato un’emozione forte, perché è quello che ho sempre sognato. Il momento che vorrei rivivere è il calcio d’inizio: il Giovanni bambino sarebbe sicuramente orgoglioso del percorso e per la serata di ieri sera. Questo è solo l’inizio, ci vediamo in campo. Forza Parma!”, ha detto ai canali ufficiali del club.