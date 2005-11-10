Gubbio, scatta il toto Ds. Ma Notari precisa: "Non ho parlato ancora con nessuno"

Ribaltone in dirigenza, ieri, in casa Gubbio, con il Direttore Sportivo Mauro Leo che ha risolto il contratto in essere con il club, facendo di fatto partire in toto Ds; come avevamo anticipato, sono tanti i nomi possibili, ai quali il Corriere dell'Umbria aggiunge oggi Pasquale Logiudice, Francesco Panfili e Francesco Cangi, nonostante quest'ultimo sia legato alla Pianese.

Ecco quindi che sulla vicende interviene il presidente Sauro Notari: "Leggo tanti nomi, ma a oggi non ho ancora parlato con nessun nuovo potenziale direttore sportivo del Gubbio. Como sempre ogni decisione che prendo è mirata a cercare di fare il bene del Gubbio. Cerco e voglio un direttore sportivo che sappia mettere benzina nel motore e innescare la scintilla”.