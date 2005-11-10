Gubbio, scatta il toto Ds. Ma Notari precisa: "Non ho parlato ancora con nessuno"
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Claudia Marrone
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03.11.2026 09:47Serie C
Ribaltone in dirigenza, ieri, in casa Gubbio, con il Direttore Sportivo Mauro Leo che ha risolto il contratto in essere con il club, facendo di fatto partire in toto Ds; come avevamo anticipato, sono tanti i nomi possibili, ai quali il Corriere dell'Umbria aggiunge oggi Pasquale Logiudice, Francesco Panfili e Francesco Cangi, nonostante quest'ultimo sia legato alla Pianese.
Ecco quindi che sulla vicende interviene il presidente Sauro Notari: "Leggo tanti nomi, ma a oggi non ho ancora parlato con nessun nuovo potenziale direttore sportivo del Gubbio. Como sempre ogni decisione che prendo è mirata a cercare di fare il bene del Gubbio. Cerco e voglio un direttore sportivo che sappia mettere benzina nel motore e innescare la scintilla”.
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