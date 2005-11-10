Assemblea degli Azionisti della Juventus, Carnevali: "Serve entusiasmo e senso di appartenenza"

All’Allianz Stadium va in scena l’Assemblea degli Azionisti della Juventus a pochi giorni dalla vittoria contro il Napoli. I lavori inizieranno alle ore 10, Tuttomercatoweb.com vi riporta l'andamento dell'appuntamento in casa bianconera e le dichiarazioni dei protagonisti.

10:00 - È iniziata l'Assemblea degli Azionisti

Prende la parola Giovanni Carnevali: "Momento emozionante e grande orgoglio. Questo deve essere un momento di condivisione per capire il mondo Juve. Qui da quattro mesi, c’è tanto da fare. Ho studiato il più possibile interno società e struttura, ogni giorno cerco di capire sempre di più mondo Juve e la storia e i valori. Il mio compito non è semplicissimo, ma mi piacciono le sfide e mettermi in competizione. Qui ci sono tante opportunità di sviluppo non solo area sportiva, ma a tutti gli asset: Allianz Stadium, JMuseum, JMedical: viste da fuori, fanno capire che Juve è società forte. I risultati ultimi anni non positivo, ne sono cosciente. Ho contrattato in passato con la Juve, in momento difficile bisogna fare delle cose per ottenere risultati. Dobbiamo essere bravi a uscirne, possiamo farlo se siamo assieme e siamo determinati. Possiamo farlo, la società lo merita e dobbiamo portare a termine nostro obiettivo. Dobbiamo ritrovare entusiasmo e senso di appartenenza: possiamo farcela. Ho conosciuto collaboratori preparati e bravi. L'idea è quella di avere una società ambiziosa e una squadra che possa tornare a vincere. Da parte nostra ci sarà impegno totale, ci vuole programmazione, competitività e continuità. Il progetto è totale su prima squadra, Next Gen e settore giovanile per costruire giovani per il futuro. La Juve deve essere esempio non solo in campo ma anche fuori. Inclusione, rispetto verso gli altri, sostenibilità ambientale. Abbiamo potenziale incredibile, stiamo costruendo nuove piattaforme. Forza Juve".