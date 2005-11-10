Vicenza, Carraro: "Il nuovo metro arbitrale mi piace, ma deve essere uguale per tutte"

Il centrocampista del Vicenza Marco Carraro è stato ospite della trasmissione ‘Rigorosamente calcio’ in cui è tornato sulla sconfitta rimediata a Palermo nell’ultimo turno e sulla stagione vissuta fin qui dai biancorossi: “A Palermo abbiamo approcciato molto bene la gara, anche dopo il gol siamo stati aggressivi, poi nella ripresa sono uscite le loro individualità da Serie A, ma siamo rimasti in partita fino alla fine anche se non abbiamo ottenuto alcun punto. - prosegue il calciatore come riporta Trivenetogoal.it - Il Palermo ha individualità forti che ci hanno messo in difficoltà nei duelli e quando arrivano in fondo hanno un motore diverso a tante altre squadre di Serie B”.

Sulla nuova linea arbitrale

Carraro si sofferma anche sulla nuova linea arbitrale che prevede meno fischi: “Incide in campo perché vediamo che metà dei falli che venivano fischiati negli anni scorsi ora vengono lasciati correre e come idea mi piace, anche se deve essere sempre rispettato un limite affinché non diventi un altro sport. E soprattutto deve essere usato lo stesso metro per entrambe le squadre”.

Sul rapporto con Gallo e il Vicenza

Infine il classe ‘98 si sofferma sul rapporto con la città e il tecnico Fabio Gallo: “Vicenza è una piazza che mi sta dando tanto e spero di raggiungere il traguardo della salvezza che sarebbe molto importante, possiamo farlo solo tutti uniti grazie anche all’aiuto dei tifosi, ora tocca a noi cominciare a ripagarli sul campo. - conclude Carraro – Gallo? È sempre lo stesso, un martello come lo scorso anno. Ora ha modificato il modulo, una cosa che per lui, il 3-5-2, era legge”.