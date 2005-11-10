Pisa, il sindaco incontra Comolli: "L'obiettivo è completare il centro sportivo"

Il futuro delle infrastrutture del Pisa è stato al centro dell'incontro tra il sindaco Michele Conti e il nuovo presidente del club, Damien Comolli. Il confronto, avvenuto nel pomeriggio, ha rappresentato il primo appuntamento istituzionale tra i due, dopo il colloquio conoscitivo di mercoledì scorso allo stadio. Sul tavolo i principali temi condivisi dalla società e dall'amministrazione comunale: il centro sportivo e il destino dell'Arena Garibaldi.

"È stato un incontro cordiale e proficuo - ha dichiarato il sindaco di Pisa Michele Conti -. Ho avuto modo di ripercorrere insieme al presidente Comolli il lavoro svolto in questi anni dall'amministrazione comunale, a partire dal percorso che ha portato alla realizzazione del nuovo centro sportivo. Oggi i lavori sono avviati e l'obiettivo comune è arrivare al completamento di una struttura che rappresenterà un patrimonio importante per il Pisa e per la città. Abbiamo poi affrontato il tema dell'Arena Garibaldi, ripercorrendo gli interventi realizzati dal Comune, in accordo con la società, per adeguare l'impianto alle esigenze della Serie A".

Conti ha inoltre aggiornato Comolli sul procedimento relativo alla valutazione patrimoniale dello stadio. Dopo la perizia del 2024, che aveva stabilito un valore di mercato, il Comune ha richiesto una nuova stima che consideri anche i lavori di ammodernamento realizzati nell'estate 2025.