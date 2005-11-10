Dopo Pio Esposito, D'Angelo lancia un altro attaccante? La speranza della Samp si chiama Mezzotero

Un avvio di stagione terrificante quello della Sampdoria, che è poi corsa ai ripari con un ribaltone in panchina: a Bernardo Corradi, che era alla prima avventura da allenatore, è subentrato il navigato Luca D'Angelo, che, dopo un pari all'esordio contro il SudTirol e una sconfitta nell'infrasettimanale, ha trovato sabato sera la prima vittoria in blucerchiato. Virtus Entella battuta, ma oltre avversario e risultato è spiccato Lorenzo Mezzotero, finito nel tabellino marcatori dopo che il tecnico ha avuto il coraggio e l'intuizione di metterlo in campo.

Chi è Mezzotero.

Nato a Monza il 16 agosto 2008, e con cittadinanza italiana e azera, il calciatore - di ruolo punta centrale - è un punto fermo della Primavera blucerchiata, con la quale, in cinque gare giocate, ha realizzato otto gol e due assist. In orbita prima squadra, aveva sino a sabato giocato solo 10 minuti totali, ma la svolta non ha tardato ad arrivare: con l'infortunio di Verschaeren, ecco che D'Angelo lo butta nella mischia per ben 73', che gli consentono di fare la differenza. Ci aveva visto dunque lungo il club, due anni fa, quando lo ha riportato in Italia, dopo anni che lo hanno visto in giro per il mondo con la famiglia; prima in Canada, poi in Azerbaigian e infine anche in Spagna. Vedremo adesso se il salto è definitivamente avvenuto.

Dopo Pio Esposito, D'Angelo lancia un altro talento?

Che il calcio moderno abbia bisogno di nuovi talenti è cosa ormai nota, ma è altrettanto noto che uno dei più recenti emersi, Pio Esposito, si stato lanciato da D'Angelo, primo allenatore a dargli completa fiducia, tanto da rivolerlo a Spezia dopo un primo anno - correva la stagione 2023/2024 - nella media. "Mi ritengo fortunato ad avere fatto i due anni a Spezia in B: nel primo ho fatto molta fatica, ho subito il salto dalla Primavera, ho segnato solo 3 gol e ci siamo salvati all’ultima giornata. Sono questi casi in cui rischi di perdere la sicurezza in te stesso, ma sta a te avere la forza di reagire e ritrovarti. Devo ringraziare il tecnico Luca D’Angelo: il gol salvezza al Venezia all’ultima giornata è stata la mia svolta", ha dichiarato l'attaccante dell'Inter al Corriere della Sera, lo scorso 11 aprile. Ora, invece, è tutto nei piedi di Mezzotero.