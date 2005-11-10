Lazio, Taylor piace in Premier League: Brighton e Bournemouth sulle sue tracce ma a gennaio non si muove

La Lazio è senza dubbio la squadra rivelazione della serie A. Il primato solitario in classifica è la conferma più lampante.Gattuso sta facendo un grande lavoro e ovviamente anche in chiave mercato il club biancoceleste ha attirato molte attenzioni. Un giocatore che sta facendo molto bene è sicuramente Taylor, che è stato acquistato dall’Ajax nel gennaio 2026. Un’operazione da 17 milioni di euro compresi bonus. In questo ultimo anno l’olandese ha dimostrato ulteriormente il suo valore. Prima con Sarri e adesso con Gattuso. Il suo rendimento è sotto gli occhi di tutti: 10 presenze in serie A, 2 gol e 2 assist. Taylor piace molto in Premier League. È chiaro che la Lazio non ha alcun una intenzione di cederlo, a maggior ragione a metà stagione. Su di lui hanno già preso informazioni il Brighton e il Bournemouth. Per il momento sono solo sondaggi ma non è escluso che più avanti la situazione possa cambiare con tentativi concreti in estate. Intanto un altro protagonista è sicuramente Isaksen.

Rispetto al recente passato ha fatto un salto di qualità importante. Ha cominciato a segnare con regolarità. Con la rete di domenica pomeriggio al Cagliari è già arrivato a quota 4 in 10 giornate. La Lazio sa bene che presto potrebbe iniziare un corteggiamento da parte di tanti club. Ed è per questo che sono iniziati i primi contatti per blindarlo ancora di più. Il contratto del danese scadrà a giugno 2028 e l’idea della società biancoceleste è quella di prolungare l’intesa almeno fino al 2030 con adeguamento economico. Una mossa che consentirebbe alla società di difendersi con più forza da eventuali assalti. L’obiettivo è trovare l’intesa prima della fine della stagione per non correre rischi. Isaksen è stato acquistato nel 2023 dal Midtjylland per circa quindici milioni di euro. Il suo ingaggio è intorno a 1,5 milioni di euro. Ora vale decisamente di più. Insomma il lavoro è già iniziato, presto i colloqui entreranno nel vivo per arrivare ad una soluzione che sia soddisfacente per tutti.