Cosa sta cercando la Juventus per il mercato di gennaio: tre idee sul taccuino

La Juventus non è rinata, beninteso. Ma la vittoria contro il Napoli è un mattone importante nel nuovo percorso, di ripartenza, di consapevolezza. In una squadra ancora piena di falle e problematiche, però, di questioni non ancora risolte. La dirigenza con Giovanni Carnevali, Ricky Massara e Marco Ottolini è al lavoro: vendere, comprare, sistemare, migliorare, potenziare, rinsaldare. La Juventus è un cantiere aperto e a gennaio c'è da attendersi qualche rinforzo.

La priorità: il terzino sinistro

Il reparto arretrato è la zona di campo dove c'è maggiore urgenza di intervenire. A sinistra la squadra dispone stabilmente del solo Andrea Cambiaso, e la dirigenza cerca un profilo forte in grado di fare la differenza. Per adesso molti nomi proposti tra società e agenzie, il club sta valutando un ampio ventaglio di nomi sul taccuino. Quelli emersi fino ad adesso: David Raum del Lipsia, in scadenza la prossima estate. Rayan Ait-Nouri, che al Manchester City non trova ampio spazio. MAhamadou Nagida del Rennes, profilo tra presente e futuro.

I ko a centrocampo e la necessità di cambiare

Torneranno Khephren Thuram e Manuel Locatelli, è vero, ma la Juventus in mezzo sta facendo anche delle riflessioji. Teun Koopmeiners è tutt'altro che invendibile, manca un giocatore di leadership e personalità: sul taccuino, su tutti, c'è Pierre-Emile Hojbjerg dell'Olympique Marsiglia che sogna un'avventura in Italia.

La punta. Ma ci sarebbe un problema d'abbondanza…

Il paradosso: la Juventus non ha il 9 che ha cercato tutta l'estate ma dovesse prenderne uno, allora dovrebbe trovare una soluzione per un giocatore in rosa. Potrebbe essere Nick Woltemade? Difficile, è arrivato in prestito secco oneroso e oramai la spesa è fatta. Probabilmente Jeff Ekhator, in prestito, ma la Juve dovrebbe investire e per farlo, altrettanto, far partire qualcuno. Edon Zhegrova pare il candidato più accreditato, considerata la polivalenza di altri giocatori in rosa. Nomi? Folarin Balogun del Monaco, Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid, Mauro Icardi (svincolato…) quelli ora citati. Ma ci sono due mesi, prima di stringere. E a breve arriverà l'ora delle scelte…