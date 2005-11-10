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Serie C, 12ª giornata: Cittadella e Spezia consolidano la vetta, Potenza inarrestabile

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 08:04Serie C
03.11.2026 08:04Serie C
Fonti preferite
Cittadella, Spezia e Potenza consolidano il primato. Vincono Brescia e Ravenna, mentre Catania e Salernitana frenano.
FotoTUTTOmercatoWEB

Si è chiusa la 12ª giornata di Serie C, con risultati importanti nei tre gironi. Nel Girone A il Cittadella consolida il primato grazie alla vittoria sul Treviso, mentre l'Union Brescia risponde travolgendo 4-0 la Folgore Caratese. Nel Girone B lo Spezia supera 2-1 l'Atalanta U23 e mantiene la vetta, con il Ravenna secondo dopo il successo sul Pineto. Nel Girone C il Potenza si conferma capolista battendo 4-2 il Crotone, mentre il Bari pareggia con la Scafatese. Sconfitta per il Catania sul campo dell'Audace Cerignola e pareggio in extremis per la Salernitana contro il Savoia.

SERIE C - 12ª GIORNATA
GIRONE A
AlbinoLeffe-Pergolettese 3-2
27' Desogus (A), 44' Faggi (A), 45+2' Pala (P), 56' Sali (A), 80' Jaouhari (P)
Ospitaletto-Trento 0-0
Giana Erminio-Alcione Milano 1-3
12' Lopes (A), 17' Rolfini (A), 26' Zanchetta (G), 45'+2 Pirola (A)
Folgore Caratese-Union Brescia 0-4
21' Rizzo Pinna, 38' Pellegrini, 68' Boci, 77' Spagnoli
Cittadella-Treviso 1-0
68' D'Alessio
Dolomiti Bellunesi-Lecco 0-4
36' Capello, 47' aut. Lewis, 54' Casarotto, 90'+3 Metlika
Carpi-Renate 0-5
2' Anelli, 12' Delcarro, 43' Italeng, 68' Karlsson, 71' Karlsson
Lumezzane-Arzignano Valchiampo 1-1
25' Bernardi (A), 42' Mancini (L)
Juventus Next Gen-Pro Vercelli 1-1
31' Merola (J), 54' Beroli (PV)
Novara-Desenzano 1-0
7' Lanini

La classifica del Girone A: Cittadella 30, Brescia 25, Trento 24, Arzignano 21, Ospitaletto 19, Treviso 19, Alcione Milano 18, Lecco 17, AlbinoLeffe 17, Pergolettese 17, Desenzano 13, Lumezzane 13, Pro Vercelli 13, Novara 13, Carpi 12, Giana Erminio 11, Juventus Next Gen 11, Dolomiti Bellunesi 10, Renate 8, Folgore Caratese 7.

GIRONE B
Reggiana-Sambenedettese 2-0
50' Cavaliere, 60' Portanova
Pescara-Torres 0-0
Guidonia-Perugia 1-1
11' Ferrari (G), 72' Sabbatani (P)
Vado-Grosseto 2-2
11' Cernigoi (V), 29' Gaddini (G), 42' Vita (V), 68' Andreoli (G)
Gubbio-Vis Pesaro 0-0
Ravenna-Pineto 2-1
12' Vigliotti (P), 16' Spini (R), 30' Rabbi (R)
Spezia-Atalanta U23 2-1
5' Bright (S), 84' Durmush (S), 90' Zanaboni (A)
Campobasso-Forlì 2-0
25' autogol Palomba, 37' Maisto
Latina-Pianese 1-1
54' Proietto (P), 89' Keita (L)
Livorno-Ostiamare 1-0
83' Gabbiani

La classifica del Girone B: Spezia 32, Ravenna 26, Grosseto 23, Reggiana 20, Pescara 19, Livorno 19, Torres 19, Campobasso 18, Guidonia 17, Perugia 17, Vado 16, Latina 15, Atalanta U23 15, Pineto 14, Forlì 12, Sambenedettese 10, Pianese 10, Ostiamare 9, Gubbio 8, Vis Pesaro 5.

GIRONE C
Audace Cerignola-Catania 1-0
56' Boccadamo (A)
Bari-Scafatese 1-1
9' Gomez (B), 31' Emmausso (S).
Giugliano-Casertana 1-0
9' Esposito (G).
Sorrento-Altamura 1-2
31' Parker (S), 38' Fusco aut. (A), 60' Curcio rig. (A)
Barletta-Monopoli 0-0
Cavese-Picerno 1-2
17' Pugliese (P), 38' Abreu (P), 93' Alberti (C)
Cosenza-Inter U23 1-0
26' Dalmazzi
Salernitana-Savoia 1-1
83' Meola (Sav), 90'+4 Lescano (Sal)
Potenza-Crotone 4-2
1' autogol Bura (C), 7' autogol Castorani (P), 44' Grosso (C), 51' Selleri (P), 62' Castorani (P), 68' Petrungaro (P), 76' Staver (P)
Casarano-Foggia 2-2
24' Ravasio (F), 45+2' Mercadante (C), 84' Ciotti (C), 90+5' Luciani (F)

La classifica del Girone C: Potenza 29, Bari 22, Audace Cerignola 20, Sorrento 20, Catania 19, Monopoli 19, Picerno 18, Scafatese 18, Inter U23 17, Casertana 17, Cavese 15, Salernitana 15, Altamura 15, Foggia 15, Casarano 15, Giugliano 13, Barletta 12, Savoia 12, Cosenza 9, Crotone 1.

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