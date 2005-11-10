E se due indizi fanno una prova... due partite, due clean sheet: Daffara è l'erede di Suzuki

Giovanni Daffara si è preso il Parma: con un'altra prova molto convincente, il portiere di scuola Juve ha consegnato a Gilardino il secondo clean sheet della sua gestione, in due partite. La scelta di preferisce il giovane estremo difensore prelevato in estate per ben sei milioni dalla Vecchia Signora, dopo una eccellente stagione all'Avellino, sta ripagando e in modo clamoroso.

Ritrovate le certezze difensive della gestione Cuesta

Oltre alla parate decisive, il nuovo numero uno ducale sembra aver restituito alla difesa guidata da Troilo e stasera ancora priva di Diego Carlos, per scelta tecnica, le certezze che gli sono mancate in questa prima partite della stagione. Un deficit grave per una squadra, il Parma, che ha costruito proprio sulla solidità difensiva la scorsa salvezza. E che con la promozione di Daffara (erede designato di Suzuki, ndr) a titolare, sta provando a superare.

La pagella di TUTTOmercatoWEB.com:

Daffara 7,5 - Due inizi fanno una prova: doppio clean sheet per il portiere di scuola Juve, che ha restituito sicurezza alla retrogurdia crociata oltre a firmare diverse parate importanti.