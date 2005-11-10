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Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Vito Di Bari sbarca alla Salernitana

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Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 00:19Serie C
31.10.2026 00:19Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Inizia l'era di Vito Di Bari alla Salernitana. L'ex tecnico del Casarano è stato da poco ufficializzato come nuovo allenatore del club campano al posto di Serse Cosmi. Questa la situazione degli allenatori nei tre gironi di Serie C:.

GIRONE A

AlbinoLeffe: Marco Zaffaroni (nuovo)
Alcione Milano: Giovanni Cusatis (confermato)
Arzignano Valchiampo: Daniele Di Donato (confermato)
Carpi: Stefano Cassani (confermato)
Cittadella: Roberto Musso (nuovo)
Desenzano: Marco Gaburro (confermato)
Dolomiti Bellunesi: Andrea Bonatti (confermato) -> esonerato il 24/10 -> dal 24/10 Massimiliano De Mozzi (ad interim)
Folgore Caratese: Nicola Belmonte (confermato) -> esonerato il 5/10 -> dal 5/10 Federico Guidi
Giana Erminio: Alessio Gambirasio (nuovo) -> esonerato il 24/09 -> dal 24/09 Matteo Parma (ad interim) -> dal 29/09 Mario Tacchinardi
Juventus Next Gen: Massimo Brambilla (confermato)
Lecco: Federico Valente (confermato)
Lumezzane: Paolo Sammarco (nuovo)
Novara: Alessandro Birindelli (nuovo) -> esonerato il 28/09 -> dal 30/09 Manuel Iori
Ospitaletto: Andrea Quaresmini (confermato)
Pergolettese: Antonio Giosa (nuovo)
Pro Vercelli: Daniele Bonera (nuovo)
Renate: Giacomo Gattuso (nuovo) -> esonerato il 21/09 -> dal 22/09 Simone Banchieri
Treviso: Edoardo Gorini (confermato)
Trento: Luca Tabbiani (confermato)
Union Brescia: Eugenio Corini (confermato)

GIRONE B

Atalanta U23: Nicola Beati (nuovo)
Campobasso: Devis Mangia (nuovo)
Forlì: Nicola Campedelli (nuovo)
Grosseto: Paolo Indiani (confermato)
Gubbio: Domenico Di Carlo (confermato) -> esonerato il 04/10 -> dal 04/10 Piero Braglia
Guidonia Montecelio: Giovanni Lopez (nuovo) -> esonerato il 22/09 -> dal 23/09 Ciro Ginestra
Latina: Gennaro Volpe (confermato)
Livorno: Cristiano Lucarelli (nuovo)
Ostiamare: David D'Antoni (confermato)
Perugia: Aimo Diana (nuovo)*
Pescara: Antonio Buscè (nuovo)
Pianese: Andrea Zanchetta (nuovo)
Pineto: Enrico Barilari (nuovo) -> esonerato il 27/09 -> dal 28/09 Alessandro Bruno
Ravenna: Andrea Mandorlini (confermato)
Reggiana: Attilio Tesser (nuovo)
Sambenedettese: Roberto Boscaglia (confermato) -> esonerato il 28/09 -> dal 29/09 Filippo D'Alesio
Spezia: Marco Turati (nuovo)
Torres: Alfonso Greco (confermato)
Vado: Matteo Pastorino (nuovo) -> esonerato il 15/9 -> dal 15/9 Paolo Annoni ad interim -> dal 22/9 Giacomo Riolfo
Vis Pesaro: Andrea Gennari (nuovo) -> esonerato il 18/10 -> dal 20/10 Alfredo Aglietti

* ha sostituito Giovanni Tedesco prima della prima uscita ufficiale della stagione

GIRONE C

Altamura: Ledian Memushaj (nuovo) -> esonerato i 13/10 -> dal 14/10 Giuseppe Raffaele
Audace Cerignola: Raimondo Catalano (nuovo)
Bari: Massimo Rastelli (nuovo)
Barletta: Massimo Paci (confermato)
Casarano: Vito di Bari (confermato) -> esonerato il 18/10 -> dal 20/10 Luciano Zauri
Casertana: Vinicio Espinal (nuovo) -> esonerato il 05/10 -> dal 06/10 Roberto Stellone
Catania: Emilio Longo (nuovo)
Cavese: Cristiano Masitto (nuovo)
Cosenza: Federico Coppitelli (nuovo)
Crotone: Leandro Greco (nuovo)
Foggia: Gaetano Auteri (nuovo)
Giugliano: Raffaele Di Napoli (confermato) -> esonerato il 17/10 -> dal 28/10 Massimo Agovino
Inter U23: Stefano Vecchi (confermato)
Monopoli: Alberto Colombo (confermato)
Picerno: Claudio De Luca (confermato) -> esonerato il 20/10 ->dal 21/10 Guido Di Deo
Potenza: Ivan Tisci (nuovo)
Salernitana: Serse Cosmi (confermato) -> esonerato il 27/10 -> dal 30/10 Vito Di Bari
Savoia: Alessandro Formisano (nuovo)
Scafatese: Giovanni Ferraro (confermato) -> esonerato il 2/9 -> dal 3/9 Michele Facciolo ad interim
Sorrento: Vincenzo Maiuri (nuovo)

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