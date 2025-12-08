Parma, Estevez: "La vittoria col Pisa vale più di 3 punti. Benedyczak la nostra arma in più"

Nahuel Estevez, centrocampista del Parma, ha analizzato in conferenza stampa la vittoria importantissima di oggi contro il Pisa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Sono partite salvezza, che valgono più dei tre punti. Abbiamo fatto una buona gara, siamo stati molto concentrati per tutta la partita e portiamo a casa tre punti molto importanti. Abbiamo trovato il vantaggio, dopo è stato normale che loro, essendo in casa, spingessero in avanti. Siamo stati bassi nella seconda parte, ma ci siamo difesi molto bene. Le partite importanti si vincono anche così, difendendo bene. Non c'è solo la fase difensiva dei difensori, ma anche degli altri che ci hanno dato una grande mano. Siamo tutti sul pezzo, anche chi non entra. Abbiamo trovato il gol, ma abbiamo avuto anche delle ripartenze per ampliare il risultato".

Sulla personalità del Parma: "Dopo aver subito lo svantaggio, era normale che loro cercassero il gol. Noi ci siamo difesi molto bene e ci siamo sentiti bene".

Sulle belle parole di Cuesta: "Io sono sempre a disposizione della squadra, non penso a me stesso. Su lui vuole utilizzarmi come centrale o centrocampista, io sono sempre a disposizione".

Su Benedyczak: "È molto importante, non abbiamo uno delle sue caratteristiche molto veloce e molto potente. Ci è mancato tantissimo. Può crescere ancora, ma sappiamo il potenziale che ha ed è molto importante per noi. È un’arma in più”.